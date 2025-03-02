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MD: «Барселона» готова продлить контракт с Рафиньей до 2030 года и снизить сумму отступных

MD: «Барселона» готова продлить контракт с Рафиньей до 2030 года и снизить сумму отступных
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«Барселона» сделала предложение 28-летнему нападающему Рафинье о продлении контракта до 2030 года и работает над пунктом об отступных в нём. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, на текущий момент сумма отступных по трудовому соглашению бразильского футболиста составляет € 1 млрд. Рассматривается вариант с тем, чтобы она стала соответствовать рыночным условиям после окончания чемпионата мира 2026 года. Подчёркивается, что наличие подобного пункта нужно на случай, если поступит предложение по Рафинье, устраивающее все стороны. На данный момент 28-летний нападающий счастлив в каталонском клубе.

Действующее трудовое соглашение игрока с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2027 года.

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