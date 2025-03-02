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«Арсенал» обозначил одну из главных целей в летнее трансферное окно — Mirror

«Арсенал» обозначил одну из главных целей в летнее трансферное окно — Mirror
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Лондонский «Арсенал» намерен подписать 21-летнего нападающего «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, словенский футболист возглавил шорт-лист «Арсенала» на летний трансфер. Отмечается, что сам Шешко заинтересован в переходе в английский клуб. Подчёркивается, что «РБ Лейпциг» готов отпустить форварда за £ 55 млн (€ 67 млн).

В нынешнем сезоне нападающий «РБ Лейпциг» принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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