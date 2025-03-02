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Полузащитник «Пари НН» Майга: у меня больше нет страха, поэтому меня называют мужиком

Полузащитник «Пари НН» Майга: у меня больше нет страха, поэтому меня называют мужиком
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга поделился эмоциями от возвращения на поле после разрыва крестообразной связки. Напомним, 29-летний футболист не выходил на поле с 14 апреля 2024 года.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Грулёв – 48'     2:0 Кокшаров – 50'     2:1 Дзюба – 70'    

— При восстановлении был подсознательный страх снова порваться?
— Нет. У меня больше нет страха, поэтому меня называют мужиком (смеётся). Если серьёзно, не испытывал страха. Просто было одно и то же упражнение в зале — это неприятно. Бывало, что во время упражнения болело колено.

Сразу начинаешь думать, что ничего не получается и не сможешь играть в футбол. Но когда я вышел на поле, не было никакого страха, — сказал Майга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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