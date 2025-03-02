Полузащитник «Пари НН» Майга: у меня больше нет страха, поэтому меня называют мужиком

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга поделился эмоциями от возвращения на поле после разрыва крестообразной связки. Напомним, 29-летний футболист не выходил на поле с 14 апреля 2024 года.

— При восстановлении был подсознательный страх снова порваться?

— Нет. У меня больше нет страха, поэтому меня называют мужиком (смеётся). Если серьёзно, не испытывал страха. Просто было одно и то же упражнение в зале — это неприятно. Бывало, что во время упражнения болело колено.

Сразу начинаешь думать, что ничего не получается и не сможешь играть в футбол. Но когда я вышел на поле, не было никакого страха, — сказал Майга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.