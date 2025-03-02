Березовский: травма Сперцяна — это огромная потеря для «Краснодара» и сборной Армении

Экс-голкипер национальной команды Армении Роман Березовский отреагировал на травму армянского хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. В субботу, 1 марта, «быки» сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

«Травма Сперцяна – это огромная потеря для «Краснодара» и сборной Армении. Но давайте не будем торопиться с диагнозом. В Краснодаре сейчас холодно, и при морозе особенно больнее любые повреждения ощущаются.

Но мне просто непонятно, как судья, находясь в пяти метрах от эпизода и глядя на это явное нарушение правил, даже не назначил штрафной. В любом случае хочу пожелать Эдуарду здоровья! Надеюсь, что всё обойдётся», — приводит слова Березовского «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.