«Как всегда, я!» Винисиуса возмутила жёлтая карточка, показанная ему в матче с «Бетисом»
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор остался недоволен решением судьи показать ему жёлтую карточку в матче 26-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (2:1). Бразильский футболист получил предупреждение на 86-й минуте встречи за эмоциональное обращение к арбитру.
Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Диас – 10' 1:1 Кардозо – 34' 2:1 Иско – 54'
После того как Алехандро Эрнандес показал Винисиусу жёлтую карточку, вингер «сливочных» сказал: «Это безумие, безумие! Конечно, конечно, как всегда. Ты всегда показываешь мне карточку. Всегда есть жёлтая для меня», — приводит слова бразильца Sport.es.
В матче с «Бетисом» 24-летний нападающий не отметился результативными действиями.
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