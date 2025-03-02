«Как всегда, я!» Винисиуса возмутила жёлтая карточка, показанная ему в матче с «Бетисом»

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор остался недоволен решением судьи показать ему жёлтую карточку в матче 26-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (2:1). Бразильский футболист получил предупреждение на 86-й минуте встречи за эмоциональное обращение к арбитру.

После того как Алехандро Эрнандес показал Винисиусу жёлтую карточку, вингер «сливочных» сказал: «Это безумие, безумие! Конечно, конечно, как всегда. Ты всегда показываешь мне карточку. Всегда есть жёлтая для меня», — приводит слова бразильца Sport.es.

В матче с «Бетисом» 24-летний нападающий не отметился результативными действиями.

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