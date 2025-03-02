Защитник «Динамо» Скопинцев: только обыватели мыслят, что мы незаслуженно много получаем

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о зарплатах футболистов.

— Зарплаты футболистов. Как вы относитесь к мнению, что «паспортисты» в РПЛ получают незаслуженно много?

— Кто на что учился. Немногие люди могут пройти этот сложнейший путь. Те футболисты, которые находятся в моей ситуации, меня понимают — мы ценим и дорожим этим. Выкладываемся на все 100% и прогрессируем.

Только обыватели мыслят, что мы незаслуженно много получаем — они не проходили наш путь и близко не понимают, насколько это тяжело. Зато нас понимают люди, которые выше нас рангом и платят эту зарплату. Так устроен наш российский футбол.

Понимаю, что многих эта тема раздражает, но вас сам путь не интересует. Наши зарплаты соответствуют текущим реалиям и уровню игроков — лучшим в России.

Что касается сравнений с зарплатами в других профессиях: я считаю, что врачи и учителя незаслуженно обделены. Всё-таки они ответственны за судьбы людей, они должны больше получать. Хочется, чтобы государство с этим разобралось. Учитывая ещё инфляцию, всем надо поднимать ставки, — приводит слова Скопинцева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Скопинцев сыграл за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 3 млн.