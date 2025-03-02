Игрок «Комо» Деле Алли может выйти на поле впервые за 735 дней

Бывший игрок сборной Англии и «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли, ныне выступающий за «Комо», впервые за почти два года попал в заявку на официальный матч. Полузащитник может сыграть в воскресенье, 2 марта, в матче 27-го тура Серии А с «Ромой».

Деле Алли не появлялся в стартовом составе в течение 735 дней. Последний раз футболист выходил на поле за «Бешикташ» в матче с «Антальяспором» (0:0) 26 февраля 2023 года.

28-летний футболист подписал контракт с «Комо» 19 января 2025 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Последним клубом Деле Алли был «Эвертон». На его счету также 37 матчей за национальную команду Англии, в которых он забил три гола.