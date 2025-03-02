Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Комо» Деле Алли может выйти на поле впервые за 735 дней

Игрок «Комо» Деле Алли может выйти на поле впервые за 735 дней
Комментарии

Бывший игрок сборной Англии и «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли, ныне выступающий за «Комо», впервые за почти два года попал в заявку на официальный матч. Полузащитник может сыграть в воскресенье, 2 марта, в матче 27-го тура Серии А с «Ромой».

Италия — Серия А . 27-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рома
Рим
Не начался
Комо
Комо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Деле Алли не появлялся в стартовом составе в течение 735 дней. Последний раз футболист выходил на поле за «Бешикташ» в матче с «Антальяспором» (0:0) 26 февраля 2023 года.

28-летний футболист подписал контракт с «Комо» 19 января 2025 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Последним клубом Деле Алли был «Эвертон». На его счету также 37 матчей за национальную команду Англии, в которых он забил три гола.

Материалы по теме
В Серии А новая сила. Боссы «Комо» богаче шейхов, а Фабрегас становится топ-тренером
В Серии А новая сила. Боссы «Комо» богаче шейхов, а Фабрегас становится топ-тренером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android