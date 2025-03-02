Бонгонда рассказал о функциях капитанского совета «Спартака»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда ответил на вопрос о предназначении капитанского совета в стане красно-белых.

– Ты входишь в капитанский совет «Спартака». В чём его функции?

– Нас в совете пять человек. У меня был капитанский опыт, когда играл в Бельгии. Плюс возраст у меня уже не юный. Когда нужно, стараемся принимать лучшие решения для команды и клуба. Конечно, мы в первую очередь ответственны за свою работу на поле, но иногда возникают и другие моменты, — приводит слова Бонгонда пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.

29-летний футболист выступает в составе красно-белых с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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