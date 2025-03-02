«Мы хозяева стадиона». Болельщики «Факела» вывесили баннер на гостевом матче с «Химками»
Поделиться
Болельщики воронежского «Факела» вывесили баннер с надписью «Мы хозяева стадиона» перед началом матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками», который пройдёт на домашней арене подмосковного клуба в Химках.
Фото: «Чемпионат»
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
1-й тайм
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Фаринья – 15'
Как информировал сайт РПЛ, матч 9-го тура чемпионата России между «Химками» и «Факелом» (22 сентября) посетило 1029 зрителей. После этого президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил, что расстроился из-за подобной посещаемости.
После 18 туров чемпионата России подмосковная команда набрала 16 очков и на текущий момент занимает 13-е место. «Факел» заработал 14 очков и располагается на 15-й строчке.
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 2 марта 2025
-
14:28
-
14:19
-
14:17
-
14:04
-
13:51
-
13:46
-
13:41
-
13:37
-
13:36
-
13:30
-
13:30
-
13:25
-
13:21
-
13:14
-
13:10
-
13:07
-
13:00
-
12:47
-
12:45
-
12:41
-
12:36
-
12:30
-
12:21
-
12:15
-
12:04
-
12:03
-
12:00
-
12:00
-
11:45
-
11:42
-
11:41
-
11:37
-
11:31
-
11:30
-
11:26