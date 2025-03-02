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«Мы хозяева стадиона». Болельщики «Факела» вывесили баннер на гостевом матче с «Химками»

«Мы хозяева стадиона». Болельщики «Факела» вывесили баннер на гостевом матче с «Химками»
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Болельщики воронежского «Факела» вывесили баннер с надписью «Мы хозяева стадиона» перед началом матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками», который пройдёт на домашней арене подмосковного клуба в Химках.

Фото: «Чемпионат»

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
1-й тайм
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Фаринья – 15'    

Как информировал сайт РПЛ, матч 9-го тура чемпионата России между «Химками» и «Факелом» (22 сентября) посетило 1029 зрителей. После этого президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил, что расстроился из-за подобной посещаемости.

После 18 туров чемпионата России подмосковная команда набрала 16 очков и на текущий момент занимает 13-е место. «Факел» заработал 14 очков и располагается на 15-й строчке.

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