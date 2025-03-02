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«Химки» — «Факел»: Фаринья открыл счёт в матче на 15-й минуте

«Химки» — «Факел»: Фаринья открыл счёт в матче на 15-й минуте
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В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются подмосковные «Химки» и воронежский «Факел». Игра проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. Стартовый свисток судьи прозвучал в 14:00 мск. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Химок».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
1-й тайм
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Фаринья – 15'    

На 15-й минуте Эдгардо Фаринья открыл счёт в матче с передачи Антона Заболотного.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Франка Артиги набрала 16 очков за 18 матчей. «Факел» заработал 14 очков после 18 игр и располагается на 15-й строчке.

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