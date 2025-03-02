«Химки» — «Факел»: Фаринья открыл счёт в матче на 15-й минуте

В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются подмосковные «Химки» и воронежский «Факел». Игра проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. Стартовый свисток судьи прозвучал в 14:00 мск. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Химок».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 15-й минуте Эдгардо Фаринья открыл счёт в матче с передачи Антона Заболотного.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Франка Артиги набрала 16 очков за 18 матчей. «Факел» заработал 14 очков после 18 игр и располагается на 15-й строчке.