Экс-игрок «Спартака» Алекс считает Дзюбу особенным футболистом

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс Мескини поделился мнением о 36-летнем нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе, который повторил бомбардирский рекорд экс-игрока «Зенита» Александра Кержакова по числу голов во всех турнирах среди россиян. На текущий момент на счету Дзюбы и Кержакова по 233 мяча.

«Дзюба — особенный футболист, очень техничный и умный. Играть с ним было очень здорово и легко. Поздравляю его, потому что это очень нелёгкое достижение, и только такие игроки, как Дзюба, могут это сделать. Я очень рад за него и за карьеру, которую он построил», — приводит слова Алекса ТАСС.

Дзюба забил 233-й гол в карьере в матче 19-го тура чемпионата России с «Пари НН» (2:1), который состоялся в субботу, 1 марта.

Алекс выступал в составе «Спартака» с 2009 по 2011 год. Дзюба является воспитанником красно-белых и находился в системе московского клуба до 2015 года.

Как появился «Спартак»: