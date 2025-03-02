«Хьюстон Динамо» извинился перед фанатами за то, что Месси не сыграет с командой

Клуб из МЛС «Хьюстон Динамо» обратился к болельщикам перед матчем с «Интер Майами» и принёс извинения за отсутствие в заявке форварда соперников Лионеля Месси. Встреча состоится в ночь со 2 на 3 марта.

«Мы рады принять «Интер Майами» на нашем стадионе в воскресенье вечером. Недавно опубликованный отчёт о состоянии игроков на матч не включал форварда Лионеля Месси. Известно, что футболист не отправился в Хьюстон. К сожалению, мы не можем контролировать, кто играет за нашего соперника.

Мы с нетерпением ждём возможности принять всех и создать невероятную атмосферу и праздник футбола для Хьюстона. В качестве благодарности за поддержку все болельщики, которые посетят матч, могут получить бесплатный билет на следующую домашнюю игру «Хьюстона», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.