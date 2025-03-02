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Гвардиола сообщил, что Родри близок к возвращению, игрок порвал «кресты» в сентябре

Гвардиола сообщил, что Родри близок к возвращению, игрок порвал «кресты» в сентябре
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пожаловался на загруженный календарь матчей, а также сообщил, что испанский полузащитник «горожан» Родри, порвавший крестообразные связки в сентябре, близок к возвращению.

«Мы не можем играть каждые три дня, три дня, а потом ещё три дня, так много игр. Конечно же, нам нужны свежие ноги и футболисты. Нынешний состав [практически полон], за исключением Оскара Бобба и Родри, но они оба близки к возвращению. Я уверен, что если бы сезон складывался примерно так [с доступностью всех игроков], то обстоятельства были бы другими», — приводит слова Гвардиолы Mirror.

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