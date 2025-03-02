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«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: онлайн-трансляция матча Кубка Англии начнётся в 19:30

«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: онлайн-трансляция матча Кубка Англии начнётся в 19:30
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Сегодня, 2 марта, состоится матч Кубка Англии сезона-2024/2025, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Стюарт Атвелл (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Англии . 1/8 финала
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Фулхэм
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз команды встречались между собой в матче 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Тогда сильнее оказались «красные дьяволы» (1:0).

Самым титулованным клубом в Кубке Англии является лондонский «Арсенал», который завоевал данный трофей 14 раз.

Календарь Кубка Англии
Турнирная таблица Кубка Англии
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