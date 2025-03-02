Иван Сергеев: «Зенит» всегда будет бороться за чемпионство

Бывший нападающий «Зенита» Иван Сергеев, ныне выступающий за «Крылья Советов», ответил на вопрос о целесообразности трансферов санкт-петербургского клуба.

– Как думаешь, трансферы «Зенита» на € 35 млн — это заявка на чемпионство?

– «Зенит» всегда будет бороться за чемпионство, так что, думаю, да.

– Тебе бы сейчас там было место, потянул бы конкуренцию?

– Не знаю (смеётся), не ко мне вопросы, — приводит слова Сергеева Metaratings.

В минувшее трансферное окно сине-бело-голубые приобрели у «Ботафого» крайнего нападающего Луиса Энрике. В СМИ появлялась информация, что «Зенит» заплатил за трансфер бразильского футболиста € 35 млн.

Сергеев выступал в составе санкт-петербургского клуба с 2022 по 2024 год. За этот период он принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Крыльями Советов» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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