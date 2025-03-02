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Винисиус — болельщикам: матч с «Бетисом» был плохим, но вы нужны нам на игре с «Атлетико»

Винисиус — болельщикам: матч с «Бетисом» был плохим, но вы нужны нам на игре с «Атлетико»
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор обратился к болельщикам «сливочных» после матча 26-го тура испанской Примеры с «Бетисом», в котором «Королевский клуб» уступил со счётом 1:2.

Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Диас – 10'     1:1 Кардозо – 34'     2:1 Иско – 54'    

«300! Вчерашний матч получился плохим для всех, но он уже в прошлом! Пусть удачной получится игра на «Бернабеу» во вторник [с «Атлетико»]! Вы нам нужны! Увидимся там», — написал Винисиус в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Отметим, что бразильский футболист написал своё сообщение в ответ на публикацию официального аккаунта «Реала», поздравившего Винисиуса с достижением отметки в 300 матчей в футболке «сливочных».

Во вторник, 4 марта, «Королевский клуб» сыграет с мадридским «Атлетико» во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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