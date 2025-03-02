Винисиус — болельщикам: матч с «Бетисом» был плохим, но вы нужны нам на игре с «Атлетико»

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор обратился к болельщикам «сливочных» после матча 26-го тура испанской Примеры с «Бетисом», в котором «Королевский клуб» уступил со счётом 1:2.
«300! Вчерашний матч получился плохим для всех, но он уже в прошлом! Пусть удачной получится игра на «Бернабеу» во вторник [с «Атлетико»]! Вы нам нужны! Увидимся там», — написал Винисиус в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).
Отметим, что бразильский футболист написал своё сообщение в ответ на публикацию официального аккаунта «Реала», поздравившего Винисиуса с достижением отметки в 300 матчей в футболке «сливочных».
Во вторник, 4 марта, «Королевский клуб» сыграет с мадридским «Атлетико» во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
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