«Спартак» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

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Сегодня, 2 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московский «Спартак» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы играющих команд:

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Рябчук, Бабич, Умяров, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.

«Оренбург»: Сысуев, Татаев, Сидоров, Хотулёв, Караташ, Рыбчинский, Михайлов, Башич, Марин, Мансилья, Гюрлюк.

После 18 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 40 очков.