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«Тоттенхэм» принял решение по будущему Вернера в клубе — Mirror

«Тоттенхэм» принял решение по будущему Вернера в клубе — Mirror
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«Тоттенхэм Хотспур» намерен отказаться от опции выкупа нападающего Тимо Вернера у «РБ Лейпциг» за £ 8,5 млн в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, независимо от итогов сезона ожидается, что немецкий футболист вернётся в Лейпциг этим летом и рассмотрит другие варианты продолжения карьеры. Отмечается, что к игроку проявляет предварительный интерес «Нью-Йорк Ред Буллз» из МЛС.

В январе 2024 года Вернер перешёл в «Тоттенхэм» на правах аренды до конца сезона, в мае контракт был продлён ещё на один сезон. В текущем сезоне игрок провёл за «Тоттенхэм» 27 встреч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом и тремя результативными передачами. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 15 млн.

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