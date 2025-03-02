«Реал» проводит худший сезон по набранным очкам в Ла Лиге при Анчелотти

Нынешний сезон является худшим для мадридского «Реала» с точки зрения набранных очков в испанской Примере под руководством Карло Анчелотти. Об этом сообщает журналист Педро Мартин в соцсети Х (ранее Twitter).

После 26 матчей текущего сезона «сливочные» набрали 54 очка. Предыдущий худший результат был показан в сезоне-2022/2023, когда «Реал» заработал 56 очков после 26 встреч. При этом лучшие показатели по набранным очкам при Анчелотти были в сезоне-2013/2014, где «Королевский клуб» заработал 64 очка за указанное количество матчей.

На текущий момент «Реал» занимает третье место в чемпионате Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на два очка.

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