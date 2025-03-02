Заза Джанашия: не стоит судить Соболева за симуляции, я бы тоже так сделал

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с московским ЦСКА (0:0). Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Вчера играли самые лучшие команды РПЛ — «Зенит» и ЦСКА. Все думали, что «Зенит» будет фаворитом, но ЦСКА сейчас выглядит крепко, есть качественные футболисты. Они тоже смогли побороться. После сборов команды сейчас более-менее одинаковые, а после двух-трёх туров можно делать выводы.

Что касается симуляций Соболева в матче, это у него автоматически — рефлексы. Да, есть VAR, но я бы тоже так сделал (смеётся). Получится — хорошо, а нет — ничего страшного. Хитрость должна быть в футболе, судить его не стоит. Мы видели, как такое проходило и на чемпионатах мира и Европы», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.