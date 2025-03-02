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Игрок «Реала» Вальверде не тренируется с командой перед матчем ЛЧ с «Атлетико» — AS

Игрок «Реала» Вальверде не тренируется с командой перед матчем ЛЧ с «Атлетико» — AS
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде пропускает тренировки с командой перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Об этом сообщает AS.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, футболист тренировался индивидуально из-за проблем с приводящей мышцей бедра. Ранее стало известно, что футболист уже больше месяца испытывает проблемы с двуглавой мышцей бедра. Отмечается, что участие игрока в матче с «Атлетико» находится под вопросом – решение будет принято завтра, 3 марта.

Напомним, первая встреча между «Реалом» и «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт во вторник, 4 марта.

В нынешнем сезоне Вальверде принял участие в 40 встречах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и шестью результативными передачами.

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