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Игрок «Реала» Вальверде не тренируется с командой перед матчем ЛЧ с «Атлетико» — AS

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде пропускает тренировки с командой перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Об этом сообщает AS.

По информации источника, футболист тренировался индивидуально из-за проблем с приводящей мышцей бедра. Ранее стало известно, что футболист уже больше месяца испытывает проблемы с двуглавой мышцей бедра. Отмечается, что участие игрока в матче с «Атлетико» находится под вопросом – решение будет принято завтра, 3 марта.

Напомним, первая встреча между «Реалом» и «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт во вторник, 4 марта.

В нынешнем сезоне Вальверде принял участие в 40 встречах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и шестью результативными передачами.