Общаться с судьями в футболе теперь смогут только капитаны

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил изменение в правиле, в соответствии с которым начиная с сезона-2025/2026 в спорных эпизодах с судьями смогут общаться только капитаны команд. Об этом информирует официальный сайт IFAB.

Подчёркивается, что данное нововведение уже продемонстрировало свою эффективность в ряде соревнований. В частности, правило действовало во время минувшего чемпионата Европы — 2024.

«IFAB согласился с тем, что более тесное сотрудничество и коммуникация между капитанами и судьями, которые часто сталкиваются со словесным и/или физическим несогласием при принятии решений, могут помочь повысить уровень справедливости и взаимного уважения, являющихся основными ценностями игры», — сказано на сайте организации.

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