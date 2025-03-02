Джанашия: у «Спартака» есть характер — клуб должен быть готов к первому месту

Экс-игрок «Локомотива» Заза Джанашия высказался о московском «Спартаке» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» должен быть готов к первому месту. У команды всегда был характер и красивый футбол. Думаю, с «Оренбургом» его «Спартак» и покажет. «Оренбург» — как раз тот соперник, с которым надо набирать очки и подниматься по таблице.

«Спартак» обыграет «Оренбург», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 18 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 40 очков.