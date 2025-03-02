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«Арсенал» готовит для Салиба новый контракт на фоне интереса «Реала» к игроку — TBR

«Арсенал» готовит для Салиба новый контракт на фоне интереса «Реала» к игроку — TBR
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«Арсенал» готовит новый контракт для 23-летнего центрального защитника Вильяма Салиба, чьё действующее трудовое соглашение с «канонирами» рассчитано до лета 2027 года. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, «Арсенал» активизировал работу над новым контрактом французского футболиста на фоне интереса к нему со стороны мадридского «Реала». «Канониры» готовы сделать Салиба одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Подчёркивается, что «Арсенал» может повысить зарплату 23-летнего защитника до £ 250 тыс. в неделю.

Салиба является футболистом «канониров» с лета 2019 года. За этот период он принял участие в 119 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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