«Милан» — «Лацио»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 22:45

Сегодня, 2 марта, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Лацио». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» (Милан). В качестве главного арбитра встречи выступит Джанлука Манганьелло. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На данный момент «Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 41 очко за 26 матчей. «Лацио» заработал 47 очков после 26 игр и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Интер», у которого 58 очков за 27 игр.