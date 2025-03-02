«Милан» — «Лацио»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 22:45
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Сегодня, 2 марта, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Лацио». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» (Милан). В качестве главного арбитра встречи выступит Джанлука Манганьелло. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Италия — Серия А . 27-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент «Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 41 очко за 26 матчей. «Лацио» заработал 47 очков после 26 игр и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Интер», у которого 58 очков за 27 игр.
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