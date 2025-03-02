Голевая передача Заболотного помогла «Химкам» обыграть «Факел» и выйти из зоны стыков

Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встречались подмосковные «Химки» и воронежский «Факел». Игра проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Победу одержали хозяева со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 15-й минуте забил Эдгардо Фаринья с передачи Антона Заболотного. На 90+9-й минуте полузащитник «Химок» Роберт Мехия убежал в контратаку и забил в пустые ворота, однако гол был отменён из-за офсайда.

По итогам этого матча «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Франка Артиги набрала 19 очков за 19 матчей и, на данный момент, покинула зону стыковых матчей. «Факел» заработал 14 очков после 19 игр и располагается на 15-й строчке.