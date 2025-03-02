В «Спартаке» объяснили отсутствие Игнатова в заявке на матч с «Оренбургом»

В пресс-службе московского «Спартака» объяснили отсутствие полузащитника Михаила Игнатова в заявке на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

«У Игнатова небольшое повреждение», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Спартака».

Игра пройдёт сегодня, 2 марта, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

После 18 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 40 очков.