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Игрок «Спартака» Игнатов высказался об отсутствии в заявке на матч с «Оренбургом»

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов высказался о своём отсутствии в заявке на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

— Как здоровье?

— Нормально.

— Готовитесь к следующему матчу?

— Думаю, да, — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Игра пройдёт сегодня, 2 марта, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

После 18 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 40 очков.