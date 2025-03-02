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«Уфа» на 90+5-й минуте спаслась от поражения в матче с «Чайкой» в 22-м туре Первой лиги

«Уфа» на 90+5-й минуте спаслась от поражения в матче с «Чайкой» в 22-м туре Первой лиги
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Завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Чайка» (Песчанокопское) и «Уфа». Игра проходила на стадионе «имени Ивана Чайки» (Песчанокопское). В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Панин. Матч закончился со счётом 1:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 22-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
1 : 1
Уфа
Уфа
1:0 Библик – 52'     1:1 Мацхарашвили – 90+5'    

На 52-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Чайки» Станислав Библик. В компенсированное ко второму тайму время полузащитник «Уфы» Никита Мацхарашвили восстановил равновесие.

«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 21 очко за 22 матча. «Чайка» заработала 29 очков после 22 игр и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 45 очков за 21 игру.

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Турнирная таблица Первой лиги
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