«Команда готова». Тренер «Спартака» Станкович — перед матчем с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович перед матчем 19-го тура чемпионата с «Оренбургом» высказался о готовности команды к возобновлению Российской Премьер-Лиги.

«В Сербии тоже долгие сборы зимой, но здесь на пару недель побольше. Думаю, мы правильно распределили рабочие дни и дни отдыха. Команда готова, мы с нетерпением ждём возобновления чемпионата. Понимаем, что ждёт нас впереди. Все футболисты, которые в заявке, готовы выйти на поле и помочь. Все ребята настроены и заряжены, чтобы продолжить играть в тот же футбол и завоевывать максимальное количество очков.

Мне не очень нравятся товарищеские матчи, я предпочитаю официальные настоящие игры. Вот там мы должны себя показывать и проявлять. А предсезонка — другое», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Игра пройдёт сегодня, 2 марта, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

После 18 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 40 очков.