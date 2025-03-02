Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Директор «Шахтёра»: Мудрик не употреблял допинг, у него есть всё от природы

Директор «Шахтёра»: Мудрик не употреблял допинг, у него есть всё от природы
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин высказался о ситуации с нападающим «Челси» Михаилом Мудриком, сдавшим положительный допинг-тест в минувшем декабре. В СМИ появлялась информация, что украинскому футболисту в сборной сделали инъекцию стволовых клеток, взятых у коровы, которая могла содержать мельдоний.

«Мудрик — особенный. Да, сейчас у него проблемы с допингом, и мы все пытаемся ему помочь. Я знаю эту историю изнутри и на 100% уверен, что он не принимал допинг.

Мудрику бессмысленно использовать какие-либо препараты, потому что он обладает всеми необходимыми качествами уже от природы, самое главное из которых — скорость», — приводит слова Палкина The Athletic.

В декабре Английская футбольная ассоциация временно отстранила Мудрика от участия в соревнованиях. На текущий момент ожидаются результаты пробы «Б».

Материалы по теме
Михаил Мудрик может быть дисквалифицирован, даже если проба «В» окажется отрицательной

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android