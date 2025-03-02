Директор «Шахтёра»: Мудрик не употреблял допинг, у него есть всё от природы

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин высказался о ситуации с нападающим «Челси» Михаилом Мудриком, сдавшим положительный допинг-тест в минувшем декабре. В СМИ появлялась информация, что украинскому футболисту в сборной сделали инъекцию стволовых клеток, взятых у коровы, которая могла содержать мельдоний.

«Мудрик — особенный. Да, сейчас у него проблемы с допингом, и мы все пытаемся ему помочь. Я знаю эту историю изнутри и на 100% уверен, что он не принимал допинг.

Мудрику бессмысленно использовать какие-либо препараты, потому что он обладает всеми необходимыми качествами уже от природы, самое главное из которых — скорость», — приводит слова Палкина The Athletic.

В декабре Английская футбольная ассоциация временно отстранила Мудрика от участия в соревнованиях. На текущий момент ожидаются результаты пробы «Б».

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