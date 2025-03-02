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Слишкович — о матче со «Спартаком»: странное ощущение, приезжаешь в другом качестве

Слишкович — о матче со «Спартаком»: странное ощущение, приезжаешь в другом качестве
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович, ранее занимавший место в тренерском штабе московского «Спартака», поделился эмоциями в преддверии матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с красно-белыми.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'    

«Чуть‑чуть странное ощущение, потому что приезжаешь в другом качестве. Всё равно мы профессиональные люди. Я — тренер «Оренбурга», эмоции оставляешь дома.

На этих сборах я пытался поставить команде игру, которую хочу видеть — это высокий прессинг, который заставляет определённо рисковать. Мы хорошо готовы физически», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

Игра пройдёт сегодня, 2 марта, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

После 18 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 40 очков.

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