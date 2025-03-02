Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Практически без раздумий ответил «да». Зелькович — о назначении главным тренером «Родины»

«Практически без раздумий ответил «да». Зелькович — о назначении главным тренером «Родины»
Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер «Родины» Зоран Зелькович рассказал, чем его привлёк проект московского клуба, а также высказался о переговорах с руководством команды.

«Для меня работа в «Родине» — это новый опыт. Руководство клуба ставит большие задачи, и мне это крайне интересно. Большой проект сильно мотивирует работать в клубе, который думает о будущем. Ещё одна причина – Москва. Мне нравится, что работать придётся в столице, в большом красивом городе. Признаюсь, практически без раздумий ответил «да» на предложение о сотрудничестве», — приводит слова Зельковича пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

Ранее 44-летний словенский специалист работал в таких клубах, как «Ауда» (Латвия), «Олимпия», «Копер», «Крка», «Илирия 1911» (все — Словения). А начинал карьеру Зелькович в качестве ассистента главного тренера в словенском «Целе».

Материалы по теме
Официально
«Родина» объявила о назначении словенца Зорана Зельковича на пост главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android