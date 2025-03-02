Президент «ПСЖ»: победа в Лиге чемпионов не является целью нашего клуба

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи признал, что поспешил, когда в 2013 году поставил перед парижским клубом выиграть Лигу чемпионов в течение трёх лет.

«Я совершил ошибку и открыто признаю это. Но мы учимся на своих ошибках. Если вы спросите меня сейчас, является ли нашей целью победа в Лиге чемпионов, то я отвечу, что нет.

Но если вы спросите меня, хотим ли мы сражаться в каждом матче, то да. Играть в атакующей манере — да. Развлекать болельщиков — да. Есть ли у нас игроки для этого? Тоже да. В клубе есть футболисты, способные выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне, в следующем сезоне и через восемь лет. У нас есть основа для создания великой команды будущего.

Новая звезда «ПСЖ» — это команда. Я очень горжусь тем, как мы изменили философию нашего клуба за такое короткое время. Командный дух важнее всего всего для меня — внутри команды, на поле, на скамейке запасных, среди медицинского персонала и аналитиков, а также среди всех, работающих за кулисами. Не забываем, конечно, и о наших болельщиках», — приводит слова Аль-Хелаифи Bild.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: