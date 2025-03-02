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Игрок «Динамо» Скопинцев: говорить, что ты предан лишь одному клубу, — бред!

Игрок «Динамо» Скопинцев: говорить, что ты предан лишь одному клубу, — бред!
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Крайний защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился мыслями о преданности одному клубу в современном футболе.

«Сейчас уже нет клубных пристрастий: говорить, что ты предан лишь одному клубу, — это бред! Ты можешь быть предан только своей стране и народу. Вы все одной крови, и делить эмблемы между собой — это всё предубеждения.

Соболев сказал, что он спартаковец до мозга костей, а в итоге перешёл в «Зенит»? Так сложилась жизнь. Если его слова кого-то задевают, думаю, самого Соболева это не волнует», — приводит слова Скопинцева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Скопинцев сыграл за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 3 млн.

Ранее Скопинцев также выступал за «Зенит-2», «Краснодар», «Ростов», «Балтику» и австрийский «Лиферинг».

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