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Стали известны два условия, при которых «Ювентус» может купить Антони у «МЮ»

Стали известны два условия, при которых «Ювентус» может купить Антони у «МЮ»
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«Ювентус» проявляет интерес к 25-летнему крайнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Антони, выступающему за «Бетис» на правах аренды. Об этом сообщает TuttoJuve.

По информации источника, бразильский футболист также положительно смотрит на вариант с переходом в туринский клуб.

Однако, чтобы этот трансфер состоялся, должны быть соблюдены два условия: во-первых, «красным дьяволам» необходимо снизить сумму, запрашиваемую за переход Антони, составляющую € 50 млн. Во-вторых, 25-летнему нападающему придётся пойти на понижение заработной платы. В «Манчестер Юнайтед» оклад бразильца составляет € 14 млн в год.

Антони был арендован «Бетисом» в минувшем январе. В нынешнем сезоне вингер принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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