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Антон Заболотный: в раздевалке «Химок» нет никаких разговоров о задержках зарплат

Антон Заболотный: в раздевалке «Химок» нет никаких разговоров о задержках зарплат
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Нападающий подмосковных «Химок» Антон Заболотный прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:0), а также высказался о проблемах с зарплатами в клубе. Форвард стал автором голевой передачи в игре с воронежцами.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Фаринья – 15'    

«Погодные условия в Москве изменились по сравнению с теми, в которых готовились. Понимали, что первая игра после тёплых стран будет 50 на 50, будет больше борьбы, на каждом метре поля будет необходимо отдаваться, бороться. В начале хорошо играли в футбол, но в конце перешли на удары вперёд, но главное — три очка, мы хорошо боролись. Считаю, что «Химки» заработали три очка. Самое главное для «Химок» — сохранить место в лиге, поэтому командные очки дороже, чем свои результативные действия.

Насколько слухи о проблемах с зарплатами мешают на поле? В раздевалке нет никаких мыслей и разговоров по этому поводу. Мы концентрируемся только на футболе», — сказал Заболотный в эфире «Матч ТВ».

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Франка Артиги набрала 19 очков за 19 матчей и покинула зону стыковых матчей. «Факел» заработал 14 очков после 19 игр и располагается на 15-й строчке.

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