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Георгий Джикия прокомментировал победу «Химок» над «Факелом»

Георгий Джикия прокомментировал победу «Химок» над «Факелом»
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Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия высказался о победе в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Фаринья – 15'    

«Всё хорошо, подошли к первому туру после возобновления без травм. Провели хорошую работу. В матче с «Факелом» самое главное было одержать победу, чтобы с положительными мыслями и эмоциями дальше выполнять задачу.

Нужно отметить, что у «Факела» было большое количество болельщиков. Они молодцы, что приехали поддержать свою команду. Мы знали, что нам надо побеждать, это мы и сделали», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Минимальную победу «Химкам» принёс точный удар защитника Эдгардо Фариньи на 15-й минуте. Джикия вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут. «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. У команды 19 очков в 19 матчах.

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