Георгий Джикия прокомментировал победу «Химок» над «Факелом»

Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия высказался о победе в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (1:0).

«Всё хорошо, подошли к первому туру после возобновления без травм. Провели хорошую работу. В матче с «Факелом» самое главное было одержать победу, чтобы с положительными мыслями и эмоциями дальше выполнять задачу.

Нужно отметить, что у «Факела» было большое количество болельщиков. Они молодцы, что приехали поддержать свою команду. Мы знали, что нам надо побеждать, это мы и сделали», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Минимальную победу «Химкам» принёс точный удар защитника Эдгардо Фариньи на 15-й минуте. Джикия вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут. «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. У команды 19 очков в 19 матчах.