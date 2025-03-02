Квеквескири: если бы игроки «Факела» постоянно думали о таблице, на поле бы не выходили

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о турнирном положении воронежского клуба после поражения от «Химок» (0:1) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Если бы мы постоянно думали о ситуации в таблице, на поле вообще не выходили бы. У нас есть ещё 11 матчей. Мы прекрасно знаем, на каком мы месте и что нас ждёт», — передаёт слова Квеквескири корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

У воронежского «Факела» 14 очков в 19 матчах РПЛ. Команда опустилась в зону вылета и занимает 15-е место в турнирной таблице. Отставание от зоны стыковых матчей составляет два очка. «Химки», напротив, покинули зону вылета, поднявшись на 12-е место. У подмосковного клуба 19 очков.