«Барселона» — «Реал Сосьедад»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

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Сегодня, 2 марта, состоится матч 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся каталонская «Барселона» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Щенсны, Кунде, Мартин, Араухо, Кубарси, Касадо, Педри, Ямаль, Рафинья, Ольмо, Левандовски.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Арамбуру, Элустондо, Субельдия, Лопес, Гомес, Субименди, Марин, Оласагасти, Барренечеа, Оускарссон.

После 25 сыгранных матчей «Барселона» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 54 очка. «Реал Сосьедад» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 34 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Атлетико», у которого 56 очков.