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Зоран Зелькович: хочу поставить «Родине» атакующий футбол с контролем мяча

Зоран Зелькович: хочу поставить «Родине» атакующий футбол с контролем мяча
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Словенский главный тренер «Родины» Зоран Зелькович рассказал о стиле игры, который будет прививать московскому клубу.

«Хочу поставить «Родине» атакующий футбол с контролем мяча. Только так можно привлечь новых болельщиков на трибуны. Но нужно понимать, это не всегда возможно, ведь самое главное, на что все смотрят – это табло после игры и количество очков в таблице. Яркая игра не всегда равно победа. Здесь нужен баланс. У нас может быть разная тактика на отдельно взятую игру, но цель останется одна – победа», — приводит слова Зельковича пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

Ранее 44-летний словенский специалист работал в таких клубах, как «Ауда» (Латвия), «Олимпия», «Копер», «Крка», «Илирия 1911» (все — Словения). А начинал карьеру Зелькович в качестве ассистента главного тренера в словенском «Целе».

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