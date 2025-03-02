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«Спартак» — «Оренбург»: к перерыву счёт в матче не открыт

«Спартак» — «Оренбург»: к перерыву счёт в матче не открыт
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В эти минуты наступил перерыв в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московский «Спартак» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. В первом тайме счёт в матче не был открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'    

В первом тайме полузащитник «Спартака» Маркиньос смог отправить мяч в ворота соперника, но этот гол был отменён из-за офсайда.

После 18 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 40 очков.

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