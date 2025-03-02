«Спартак» — «Оренбург»: к перерыву счёт в матче не открыт

В эти минуты наступил перерыв в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московский «Спартак» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. В первом тайме счёт в матче не был открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом тайме полузащитник «Спартака» Маркиньос смог отправить мяч в ворота соперника, но этот гол был отменён из-за офсайда.

После 18 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 40 очков.