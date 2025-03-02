Квеквескири: за 90 минут у «Химок» не было моментов, один полумомент — и гол

Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал поражение воронежского клуба от подмосковных «Химок» (0:1) в матче 19-го тура чемпионата России.

«За 90 минут у «Химок» не было никаких моментов. Один полумомент у Руденко — и гол. Думаю, мы были ближе к голу в обоих таймах, полностью владели инициативой, но, к сожалению, некоторые спорные моменты свистели в одну сторону. Момент с рукой в штрафной даже не посмотрели», — передаёт слова Квеквескири корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Минимальную победу «Химкам» принёс точный удар защитника Эдгардо Фариньи на 15-й минуте матча. По итогам игры «Химки» поднялись на 12-е место в таблице РПЛ, у команды 19 очков в 19 матчах. «Факел» занимает 15-е место с 14 очками.