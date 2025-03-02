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«Спартак» атакует по инерции, без изюминки». Генич — о первом тайме матча с «Оренбургом»

«Спартак» атакует по инерции, без изюминки». Генич — о первом тайме матча с «Оренбургом»
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Футбольный комментатор Константин Генич высказался о первом тайме матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Спартак» и «Оренбург». На момент написания новости в матче перерыв. Счёт после первого тайма не открыт.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 25-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 0
Ленинградка
Санкт-Петербург
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Воронкова, Галкина, Тапия, Парубец, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Цибулько, Дороничева, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова

«Самое увлекательное в первом тайме было считать свистки Кукуяна. 22 фола. За тайм! Многовато будет. Маркиньос самый активный. Но «Спартак» пока атакует по инерции, без изюминки. Поэтому нуль-нуль», — написал Генич в телеграм-канале.

В первом тайме полузащитник «Спартака» Маркиньос смог отправить мяч в ворота соперника, но этот гол был отменён из-за офсайда.

После 18 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 40 очков.

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