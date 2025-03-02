«Спартак» — «Оренбург»: Угальде открыл счёт на 51-й минуте
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В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московский «Спартак» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Спартака». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51' 2:0 Солари – 90+6'
Удаления: нет / Сидоров – 58'
На 51-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт в матче.
После 18 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 40 очков.
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