«Спартак» — «Оренбург»: гости остались в меньшинстве на 57-й минуте

В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московский «Спартак» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Спартака». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 57-й минуте вторую жёлтую карточку в матче получил защитник «Оренбурга» Максим Сидоров.

После 18 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 40 очков.