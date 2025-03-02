Криштиану Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на матч азиатской ЛЧ в Иране

«Аль-Наср» объявил заявку команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов АФК с клубом «Эстегляль». Португальский форвард Криштиану Роналду не попал в список игроков, отправившихся на выездной матч. Первая игра двухматчевого противостояния пройдёт 3 марта в Иране.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что «Аль-Наср» обратился к иранскому клубу с просьбой о проведении матча на нейтральной территории ради обеспечения безопасности Роналду. Сообщалось, что саудовскому клубу на эту просьбу было отвечено отказом.

Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром саудовской Про-Лиги в текущем сезоне. На его счету 17 голов и три результативные передачи в 22 матчах. В азиатской ЛЧ Роналду забил шесть голов в пяти встречах.