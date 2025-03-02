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Артига — о победе над «Факелом»: должен быть честным — это далеко не лучший наш матч

Артига — о победе над «Факелом»: должен быть честным — это далеко не лучший наш матч
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Главный тренер «Химок» Франк Артига остался недоволен игрой своей команды, несмотря на победу в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Фаринья – 15'    

«Я должен быть честным: это далеко не лучший наш матч. Команда играла не так, как я этого хотел. Впрочем, ещё до игры мы понимали, что с учётом вчерашних результатов будет сложно. Но самое важное – это набранные три очка, которые очень важны в борьбе за выживание. И всё же я стараюсь смотреть не только на них. Для меня важно доверять самому процессу, ведь он не только про борьбу, но и про сам футбол. В любом случае я очень рад результату и хочу поблагодарить каждого игрока», — цитирует Артигу пресс-служба «Химок».

Победа позволила «Химкам» довести количество набранных в сезоне очков до 19 и покинуть зону вылета. Подопечные Франка Артиги занимают 12-е место в турнирной таблице. «Факел» опустился на 15-ю строчку, у команды 14 очков в 19 матчах.

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