Артига — о победе над «Факелом»: должен быть честным — это далеко не лучший наш матч

Главный тренер «Химок» Франк Артига остался недоволен игрой своей команды, несмотря на победу в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:0).

«Я должен быть честным: это далеко не лучший наш матч. Команда играла не так, как я этого хотел. Впрочем, ещё до игры мы понимали, что с учётом вчерашних результатов будет сложно. Но самое важное – это набранные три очка, которые очень важны в борьбе за выживание. И всё же я стараюсь смотреть не только на них. Для меня важно доверять самому процессу, ведь он не только про борьбу, но и про сам футбол. В любом случае я очень рад результату и хочу поблагодарить каждого игрока», — цитирует Артигу пресс-служба «Химок».

Победа позволила «Химкам» довести количество набранных в сезоне очков до 19 и покинуть зону вылета. Подопечные Франка Артиги занимают 12-е место в турнирной таблице. «Факел» опустился на 15-ю строчку, у команды 14 очков в 19 матчах.