«Зенит» поднялся на первое место в РПЛ после победы «Спартака» над «Оренбургом»

Санкт-петербургский «Зенит» возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиге после того, как «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» (2:0) в матче 19-го тура чемпионата России.

Ранее «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (0:0), а «Краснодар» — с «Крыльями Советов» (1:1). Таким образом, у всех трёх команд в активе по 40 очков после 19 матчей в чемпионате. По дополнительным показателям на первое место в турнирной таблице поднялся «Зенит». «Краснодар», который занимал первое место после 18 туров, опустился на третью строчку. Сам «Спартак» после победы поднялся на второе место.

В 20-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет в Нижнем Новгороде с «Пари НН», «Спартак» встретится с «Рубином» в Казани, а «Зенит» отправится в Воронеж в гости к «Факелу».