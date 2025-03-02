Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» поднялся на первое место в РПЛ после победы «Спартака» над «Оренбургом»

«Зенит» поднялся на первое место в РПЛ после победы «Спартака» над «Оренбургом»
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиге после того, как «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» (2:0) в матче 19-го тура чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

Ранее «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (0:0), а «Краснодар» — с «Крыльями Советов» (1:1). Таким образом, у всех трёх команд в активе по 40 очков после 19 матчей в чемпионате. По дополнительным показателям на первое место в турнирной таблице поднялся «Зенит». «Краснодар», который занимал первое место после 18 туров, опустился на третью строчку. Сам «Спартак» после победы поднялся на второе место.

В 20-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет в Нижнем Новгороде с «Пари НН», «Спартак» встретится с «Рубином» в Казани, а «Зенит» отправится в Воронеж в гости к «Факелу».

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Краснодар» упустил шанс стать единоличным лидером! Весна в РПЛ началась весело
Live
«Краснодар» упустил шанс стать единоличным лидером! Весна в РПЛ началась весело
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android