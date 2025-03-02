Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» — «Реал Сосьедад»: Мартин открыл счёт на 26-й минуте

«Барселона» — «Реал Сосьедад»: Мартин открыл счёт на 26-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются каталонская «Барселона» и «Реал Сосьедад». Игра проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания). На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Барселоны». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 26-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Перерыв
2 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Мартин – 25'     2:0 Касадо – 29'    
Удаления: нет / Элустондо – 17'

На 26-й минуте защитник «Барселоны» Херард Мартин открыл счёт в матче.

После 25 сыгранных матчей «Барселона» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 54 очка. «Реал Сосьедад» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 34 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Атлетико», у которого 56 очков.

Материалы по теме
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android